В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 марта

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Новорижском шоссе, а также на Ленинградском, Дмитровском шоссе в сторону центра. Днем возможны локальные затруднения в районе ремонтных работ на Липецкой улице и проспекте Мира, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на Бутырской улице, а также аварии на магистралях при выезде из города.

