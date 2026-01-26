Центральный транспортный узел станет продолжением МЦД в 10 соседних городов

Центральный транспортный узел (ЦТУ), объединяющий 11 регионов и обеспечивающий почти 75% пригородных железнодорожных перевозок страны, станет продолжением Московских центральных диаметров. Он позволит добираться в 10 соседних городов, включая Ярославль, Тверь, Иваново и Тулу.

По оценкам экспертов, к 2030 году суточный пассажиропоток вырастет почти на 50%. Около 800 тысяч человек смогут существенно экономить время. Скорость движения поездов увеличится на 25%, а нагрузка на дороги снизится почти на 20%. Проект включает не только обновление подвижного состава, но и реконструкцию станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.