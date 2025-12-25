Интенсивность движения на столичных дорогах достигла 6 баллов

На дорогах Москвы зафиксирована интенсивность движения в 6 баллов. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) советуют выезжать на машине не раньше 20:00, однако в это время ожидается метель, которая может осложнить ситуацию.

Сейчас плотный трафик наблюдается на шоссе Энтузиастов по направлению в центр, на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Нижегородской эстакады и на внешней стороне Садового кольца от Земляного Вала до тоннеля Маяковский. Кроме того, действуют локальные перекрытия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.