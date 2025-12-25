Московским автолюбителям напомнили о неочевидных штрафах зимой

Московским автолюбителям напомнили, какие неочевидные штрафы можно получить зимой. Например, за длительный прогрев машины в жилой зоне. Если мотор работает больше пяти минут, это будет считаться длительной стоянкой, не связанной с посадкой или высадкой пассажиров, а также погрузкой или разгрузкой. За это грозит штраф до 3 тысяч рублей.

За отсутствие зимней резины – 500 рублей. Такую же сумму придется заплатить, если в машине сломались стеклоочистители или замерзла жидкость в стеклоомывателе, а также за номера, испачканные грязью.

