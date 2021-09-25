Станция Апрелевка открылась после реконструкции. Вместо старой платформы - теперь это современный вокзал с лифтами, эскалаторами и крытыми переходами.

В будущем Апрелевка войдет в состав МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

