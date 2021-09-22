В Минтрансе Подмосковья объяснили нехватку автобусов

В Минтрансе Московской области объяснили транспортный коллапс, на который жаловались жители жилого комплекса "Пригород Лесное" и Люберец. Люди сообщали, что не хватает автобусов, из-за чего пассажирам приходится толпиться на остановках.

Как говорят в ведомстве, ситуация с транспортом осложнилась из-за погоды. Из-за обильного дождя образовались заторы, автобусы на остановки приезжали с с большими интервалами, поэтому людям и пришлось стоять в очереди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.