Движение ограничат в районе "Лужников" 26 июля из-за концерта

Движение ограничат в районе "Лужников" в субботу, 26 июля, из-за концерта, сообщает Дептранс. Для проезда будет недоступен съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Меры начнут действовать в 08:00 и будут отменены с окончанием мероприятия.

Кроме того, с 20:00 и до окончания концерта движение будет перекрыто на участках нескольких улиц, а также в Проектируемом проезде от улицы Усачева до улицы Доватора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.