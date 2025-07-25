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25 июля, 22:15

Транспорт

Движение ограничат в районе "Лужников" 26 июля из-за концерта

Движение ограничат в районе "Лужников" 26 июля из-за концерта

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В районе "Лужников" 26 июля ограничат движение из-за концерта

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Движение ограничат в районе "Лужников" в субботу, 26 июля, из-за концерта, сообщает Дептранс. Для проезда будет недоступен съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Меры начнут действовать в 08:00 и будут отменены с окончанием мероприятия.

Кроме того, с 20:00 и до окончания концерта движение будет перекрыто на участках нескольких улиц, а также в Проектируемом проезде от улицы Усачева до улицы Доватора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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