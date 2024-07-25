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25 июля, 07:30

Транспорт

Новости регионов: пассажирке рейса Екатеринбург – Москва сломали инвалидную коляску

Новости регионов: пассажирке рейса Екатеринбург – Москва сломали инвалидную коляску

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Девушка-инвалид прилетела из Екатеринбурга в Москву, но покинуть аэропорт не смогла. Ее инвалидную коляску сломали при перевозке в багажном отделении. Быстро найти замену не получилось, так как такие кресла делают по индивидуальным меркам, и стоят они 300 тысяч рублей. В итоге девушке пришлось ждать запасную коляску несколько часов. Инцидентом уже заинтересовалась транспортная прокуратура. Свою проверку проводит и авиакомпания "Уральские авиалинии".

Тем временем под Санкт-Петербургом супруги незаконно легализовали более четырех тысяч мигрантов. Для этого они открыли несколько хостелов, где регистрировали иностранцев, которые там не проживали. За свои услуги они брали порядка семи тысяч рублей с человека. За два года незаконный бизнес принес им больше 28 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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