Новости регионов: пассажирке рейса Екатеринбург – Москва сломали инвалидную коляску

Девушка-инвалид прилетела из Екатеринбурга в Москву, но покинуть аэропорт не смогла. Ее инвалидную коляску сломали при перевозке в багажном отделении. Быстро найти замену не получилось, так как такие кресла делают по индивидуальным меркам, и стоят они 300 тысяч рублей. В итоге девушке пришлось ждать запасную коляску несколько часов. Инцидентом уже заинтересовалась транспортная прокуратура. Свою проверку проводит и авиакомпания "Уральские авиалинии".



Тем временем под Санкт-Петербургом супруги незаконно легализовали более четырех тысяч мигрантов. Для этого они открыли несколько хостелов, где регистрировали иностранцев, которые там не проживали. За свои услуги они брали порядка семи тысяч рублей с человека. За два года незаконный бизнес принес им больше 28 миллионов рублей.

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