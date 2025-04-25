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25 апреля, 17:30

Транспорт

Рейсы из Москвы и других городов задержаны из-за плохой погоды в Сочи

Рейсы из Москвы и других городов задержаны из-за плохой погоды в Сочи

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Из-за тумана и дождя в Сочи более 400 пассажиров не смогли вылететь из Шереметьево. Отменены три рейса, еще восемь задержаны – не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Кирова и Казани. Аэропорт в Адлере работает по фактической погоде, прием рейсов ограничен.

Пассажирам предложили обмен или возврат билетов. Некоторым авиакомпании предоставили ваучеры на питание, часть людей остается в аэропорту до следующего вылета. Прогноз на ближайшие часы неблагоприятный – ночью и утром 26 апреля ожидаются дожди и грозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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