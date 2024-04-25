Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 22:30

Транспорт

Рабочие приступили к строительству участка трамвайных путей по улице Сергия Радонежского

Рабочие приступили к строительству участка трамвайных путей по улице Сергия Радонежского

Новости часа: в Даниловском районе Москвы будут построены школа и детский сад

"Интервью": Алексей Шапошников – о новых правилах для пользователей СИМ

Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется более 30 новых школ и детсадов

В "Аэрофлоте" заявили, что не попавшие на рейсы пассажиры прибыли после окончания посадки

"Автопробег Победы" состоялся в Москве

"Это Москва. Транспорт": Стратегия-2030. "Этот электробус"

Десятки пассажиров "Аэрофлота" не смогли попасть на свои рейсы в Шереметьево

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе платных парковок в майские праздники

График работы соцучреждений Москвы поменяется в праздничные выходные

По улице Сергия Радонежского в Таганском районе скоро поедет трамвай. Рабочие уже приступили к строительству путей на небольшом участке длиной меньше километра, который соединит две существующие линии и обеспечит прямое сообщение восточных районов города с центром.

Новый трамвайный маршрут улучшит транспортное обслуживание семи районов с населением более 700 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАнастасия ТарееваАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика