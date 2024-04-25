Рабочие приступили к строительству участка трамвайных путей по улице Сергия Радонежского

По улице Сергия Радонежского в Таганском районе скоро поедет трамвай. Рабочие уже приступили к строительству путей на небольшом участке длиной меньше километра, который соединит две существующие линии и обеспечит прямое сообщение восточных районов города с центром.

Новый трамвайный маршрут улучшит транспортное обслуживание семи районов с населением более 700 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

