Строителям пришлось разделить щит "Ольгу" на части на Троицкой линии столичного метро

На участке Троицкой линии метро между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" строителям пришлось разделить щит "Ольгу" на части и продумать новую технологию с его движением. Столичные метростроители разработали оригинальный метод сборки тоннелепроходческих комплексов. По сути щиты разбирают на части и собирают уже под землей.

Участок строительства тоннеля от станции метро "Новомосковская" до "Сосенок" идет в сложных инженерно-геологических условиях. Там много песка, который насыщен водой, и много пересечений с инженерными коммуникациями. Участок под руслом реки Сосенка требует постоянного мониторинга осадков поверхности и давления грунта.

