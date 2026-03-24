24 марта, 22:30
На Ленинградском вокзале изменилась схема прохода к поездам дальнего следования
На Ленинградском вокзале изменили схему прохода к поездам дальнего следования, поэтому попасть на платформы можно только через временный павильон со стороны Ярославского вокзала и станции метро "Комсомольская".
Сориентироваться пассажирам помогут навигация и дежурные. Изменения связаны с новым этапом реконструкции вокзала. Сейчас здание подключают к коммуникациям и обустраивают парковку.
