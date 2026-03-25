Московски метростроители разработали новый метод сборки тоннелепроходческих комплексов

Столичные метростроители разработали оригинальный метод сборки тоннелепроходческих комплексов. При строительстве новых станций метро они работают в сложных условиях. Например, на участке между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии строителям пришлось разделить щит "Ольгу" на части и продумать технологию с его движением.

По сути щиты разбирают на части и собирают уже под землей. Участок строительства тоннеля от станции метро "Новомосковская" до "Сосенок" идет в сложных инженерно-геологических условиях. Там много песка, который насыщен водой, много пересечений с инженерными коммуникациями, а участок под руслом реки Сосенка требует постоянного мониторинга осадков поверхности и давления грунта.

