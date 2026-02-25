В Москве выпустили 5,5 млн отечественных карт "Тройка"

В "Технополисе "Москва" выпустили 5,5 миллиона полностью отечественных карт "Тройка". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Все процессы локализовали в столице по поручению Сергея Собянина. До 2023 года часть операций по производству карт проводилась в других странах.

В "Тройках" применяется российский чип нового поколения. Объем памяти в нем в три раза больше, и карты отвечают всем требованиям безопасности. Мощности предприятия позволяют удовлетворять потребности Москвы и масштабировать столичную билетную систему.

