В Москве выпустили 5,5 млн отечественных карт "Тройка"
В "Технополисе "Москва" выпустили 5,5 миллиона полностью отечественных карт "Тройка". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Все процессы локализовали в столице по поручению Сергея Собянина. До 2023 года часть операций по производству карт проводилась в других странах.
В "Тройках" применяется российский чип нового поколения. Объем памяти в нем в три раза больше, и карты отвечают всем требованиям безопасности. Мощности предприятия позволяют удовлетворять потребности Москвы и масштабировать столичную билетную систему.
