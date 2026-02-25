Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится в марте

В марте изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Корректировки вводятся в связи с модернизацией инфраструктуры на участке Москва – Тверь – Бологое. Изменения будут действовать в периоды с 2 по 6, с 10 по 14 и с 16 по 21 марта.

Часть пригородных поездов на участке Москва – Решетниково – Москва отменят на всем маршруте следования. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту. Другие составы отправятся по измененному графику.

С подробной информацией можно ознакомиться на информационных стендах станций, на сайте компании в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.