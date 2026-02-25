25 февраля, 07:30Транспорт
Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится в марте
В марте изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Корректировки вводятся в связи с модернизацией инфраструктуры на участке Москва – Тверь – Бологое. Изменения будут действовать в периоды с 2 по 6, с 10 по 14 и с 16 по 21 марта.
Часть пригородных поездов на участке Москва – Решетниково – Москва отменят на всем маршруте следования. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту. Другие составы отправятся по измененному графику.
С подробной информацией можно ознакомиться на информационных стендах станций, на сайте компании в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.