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25 января, 22:15

Транспорт

Около 40 новых станций метро построят в Москве к 2030 году

Около 40 новых станций метро построят в Москве к 2030 году

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Москвичей ждут новые станции метро – на карте столицы к 2030 году появится около 40 новых точек. Среди них – "Гольяново" на Арбатско-Покровской линии. Подготовительные работы для ее строительства уже начались.

Станция расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. У нее будет два подземных вестибюля и четыре выхода. Территорию вокруг благоустроят, уделив особое внимание доступности для маломобильных граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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