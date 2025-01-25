Около 40 новых станций метро построят в Москве к 2030 году

Москвичей ждут новые станции метро – на карте столицы к 2030 году появится около 40 новых точек. Среди них – "Гольяново" на Арбатско-Покровской линии. Подготовительные работы для ее строительства уже начались.

Станция расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. У нее будет два подземных вестибюля и четыре выхода. Территорию вокруг благоустроят, уделив особое внимание доступности для маломобильных граждан.

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