24 ноября, 07:30

Новости мира: в Китае набирает популярность беспилотная авиация

Новости мира: в Китае набирает популярность беспилотная авиация

Регистрация электросамокатов может появиться в России с 2026 года

Жители подмосковных Люберец пожаловались на переполненную парковку

Схема движения транспорта изменилась в нескольких округах Москвы

Железная дорога стала популярным видом транспорта в Москве благодаря МЦД

С момента запуска МЦД-1 и МЦД-2 в столице прошло 6 лет

Около 500 тыс человек используют МЦД ежедневно

Шесть лет исполнилось МЦД-1 и МЦД-2

Новый трамвайный диаметр стартовал в Москве

Сотрудники ГАИ заинтересовались певицей Sky Rae, которая нарушила ПДД на съемках клипа

В Китае набирает популярность беспилотная авиация. Такие аппараты будут летать не выше километра над землей. Цель – позволить летающим машинам выполнять больше задач, таких как тушение пожаров, инспекции, а также доставка и перевозка пассажиров.

Также гигантские надувные машины появились на улицах Сантьяго. Тысячи людей заполнили улицы столицы Чили, чтобы насладится ежегодным парадом шаров на платформах. В этом году участвовали 13 машин с персонажами из телевидения, кино и популярной литературы.

Кроме того, тысячи туристов отправились к склонам горы Цин-сю в Китае. Там в самом разгаре сезон цветения бугенвиллей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорттехнологииза рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

