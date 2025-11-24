Новости мира: в Китае набирает популярность беспилотная авиация

В Китае набирает популярность беспилотная авиация. Такие аппараты будут летать не выше километра над землей. Цель – позволить летающим машинам выполнять больше задач, таких как тушение пожаров, инспекции, а также доставка и перевозка пассажиров.

Также гигантские надувные машины появились на улицах Сантьяго. Тысячи людей заполнили улицы столицы Чили, чтобы насладится ежегодным парадом шаров на платформах. В этом году участвовали 13 машин с персонажами из телевидения, кино и популярной литературы.

Кроме того, тысячи туристов отправились к склонам горы Цин-сю в Китае. Там в самом разгаре сезон цветения бугенвиллей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

