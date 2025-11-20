Футболист Кокорин чуть не сбил пешеходов на улице Куусинена в Москве

Российский футболист Александр Кокорин оказался в центре скандала из-за нарушения правил дорожного движения. На улице Куусинена в Москве нападающий кипрского "Ариса" на своем автомобиле создал опасную ситуацию, едва не сбив женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Пешеходам пришлось резко остановиться, чтобы избежать наезда. За последний месяц у Кокорина зафиксировано почти 40 случаев нарушения ПДД, а общая сумма штрафов превысила 50 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.