20 ноября, 10:00

Футболист Кокорин чуть не сбил пешеходов на улице Куусинена в Москве

Российский футболист Александр Кокорин оказался в центре скандала из-за нарушения правил дорожного движения. На улице Куусинена в Москве нападающий кипрского "Ариса" на своем автомобиле создал опасную ситуацию, едва не сбив женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Пешеходам пришлось резко остановиться, чтобы избежать наезда. За последний месяц у Кокорина зафиксировано почти 40 случаев нарушения ПДД, а общая сумма штрафов превысила 50 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

