Госдума одобрила в I чтении увеличение госпошлины за регистрацию тюнинга автомобиля. Законопроектом предлагается увеличить с 800 до 1 500 рублей размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Половина американцев не согласна на санкции против РФ в ущерб экономики США. Об этом свидетельствуют данные опроса Associated Press.

В Подмосковье в 2022 году запустят движение на 16 крупных дорожных объектах, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

