ЦОДД прокомментировал ситуацию с ошибочными штрафами за пользование телефоном

В ЦОДД отреагировали на сообщения от владельцев праворульных машин. Делом в том, что им приходят ошибочные штрафы за пользование телефоном. Подобные жалобы от водителей появлялись ранее в СМИ и соцсетях.

В случаях с праворульными автомобилями камера фиксирует то, как по телефону разговаривает пассажир на переднем сиденье, но штраф приходит автовладельцу.

В ЦОДД уточнили, что случаи таких штрафов единичны. При этом технология распознавания разных моделей авто будет и дальше совершенствоваться. А пока владельцы праворульных машин могут обжаловать такой штраф.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.