Новости регионов: "АвтоВАЗ" объявил об отзыве почти 50 тысяч машин Vesta и Largus

"АвтоВАЗ" объявил об отзыве почти 50 тысяч машин Vesta и Largus, которые продали в период с октября 2021 по август 2023 года. В них нет блока управления системой экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Владельцам должны все установить бесплатно, для этого нужно обратиться в дилерские центры.

Площадь природных пожаров в Забайкалье превысила 200 тысяч гектаров. В одном из сел огонь вплотную подошел к жилым домам и подстанции. Тушат его спасатели, местные жители и добровольцы. Однако работам мешает сильный ветер – иногда порывы достигают 20 метров в секунду.

В Краснодаре появилось розовое озеро. Всего за ночь водоем окрасился в цвет фуксии и теперь привлекает туристов. Результаты проб воды показали, что, вероятнее всего, оттенок вызван озерными микроорганизмами.

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