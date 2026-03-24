Новости Москвы: надземный пешеходный переход построят на Открытом шоссе

На востоке Москвы строят надземный пешеходный переход с тремя спусками через Открытое шоссе. Он поможет обезопасить пешеходов и разгрузить движение. Это будет прозрачная конструкция площадью около 600 квадратных метров. Переход оборудуют лифтами для маломобильных людей и родителей с колясками. У перехода будет три входа башенного типа, соединенных собой переходами.

Новые причалы в Парке Горького готовятся к открытию. Они расположились по обе стороны от схода-трибуны на Пушкинской набережной. Верхнее покрытие сделали из термообработанного нескользящего гранита. Также оборудовали отапливаемые павильоны с контрольно-пропускными пунктами и турникетами. Фасады павильонов украсили подсветкой и витражами. Территорию освещают современные светодиодные фонари.

