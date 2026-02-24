Форма поиска по сайту

24 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 февраля

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

