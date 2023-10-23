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23 октября, 16:45

Транспорт

"Актуальный репортаж": Минпромторг назвал автомобили, на которых должны ездить чиновники

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Российские чиновники получили рекомендации, на каких служебных машинах ездить. В список, разработанный Минпромторгом, вошли китайские и отечественные автомобили. Вероятно, их и будут закупать.

Одним будут доступны Lada и "УАЗ", а другим – "Аурус" или "Москвич". В списке также есть китайский Haval.

На чем чиновники ездят в данный момент? И что они предпочли бы из рекомендованного перечня? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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