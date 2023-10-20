Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились на 34 станциях ЦППК

Фото: пресс-служба ЦППК

Еще на 34 станциях Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) появилась возможность приобретать билеты через мобильное приложение, покупать абонементы на количество поездок и пользоваться функцией быстрого прохода для льготников Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Специальные валидаторы появились на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений (смежных с МЦД-4), а также Павелецкого, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений.

"Комфорт и удобство людей в пути является приоритетной задачей Компании. Установка валидаторов на 34 станциях направлена в первую очередь на повышение качества поездок для 34 тысяч пассажиров, которые пользуются ими ежедневно", – сообщил исполнительный директор ЦППК Владимир Булак.

Пассажиры железнодорожных направлений могут воспользоваться валидаторами на станциях Аэропорт, Балабаново, Бекасово-1, Большая Волга, Вербилки, Кучино, Ленинская и других.

Всего на станциях компании установлено 1 698 валидаторов, 941 из которых – новые на солнечных панелях.

Ранее стало известно, что пассажиры ЦППК активировали три миллиона билетов с помощью сервиса NFC. При помощи сервиса можно проходить проще и быстрее. На сегодняшний день сервисом NFC могут пользоваться обладатели телефонов на системе Android с модулями NFC.



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