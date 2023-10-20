Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 16:16

Транспорт

Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились на 34 станциях ЦППК

Фото: пресс-служба ЦППК

Еще на 34 станциях Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) появилась возможность приобретать билеты через мобильное приложение, покупать абонементы на количество поездок и пользоваться функцией быстрого прохода для льготников Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Специальные валидаторы появились на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений (смежных с МЦД-4), а также Павелецкого, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений.

"Комфорт и удобство людей в пути является приоритетной задачей Компании. Установка валидаторов на 34 станциях направлена в первую очередь на повышение качества поездок для 34 тысяч пассажиров, которые пользуются ими ежедневно", – сообщил исполнительный директор ЦППК Владимир Булак.

Пассажиры железнодорожных направлений могут воспользоваться валидаторами на станциях Аэропорт, Балабаново, Бекасово-1, Большая Волга, Вербилки, Кучино, Ленинская и других.

Всего на станциях компании установлено 1 698 валидаторов, 941 из которых – новые на солнечных панелях.

Ранее стало известно, что пассажиры ЦППК активировали три миллиона билетов с помощью сервиса NFC. При помощи сервиса можно проходить проще и быстрее. На сегодняшний день сервисом NFC могут пользоваться обладатели телефонов на системе Android с модулями NFC.

Детям до семи лет разрешили ездить в фирменных экспрессах ЦППК бесплатно

Читайте также

транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика