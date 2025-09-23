Форма поиска по сайту

23 сентября, 14:15

Транспорт

Движение ограничат в Москве из-за мотофестиваля 27 сентября

Движение ограничат в Москве из-за мотофестиваля, который пройдет в субботу, 27 сентября. С 11:40 для водителей временно ограничат движение на улицах Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, а также на Воробьевском шоссе.

Кроме того, движение перекроют на Бережковской набережной, внешней стороне Садового кольца, Бородинском мосту и съездах с него на набережную Тараса Шевченко.

