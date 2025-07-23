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23 июля, 19:15

Транспорт

Скоростные рейсы между Нижним Новгородом и Ярославлем отменены из-за аварии на гидроузле

Скоростные рейсы между Нижним Новгородом и Ярославлем отменены из-за аварии на гидроузле

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Скоростные рейсы между Нижним Новгородом и Ярославлем отменены до конца недели из-за аварии на Городецком гидроузле. ЧП произошло 22 июля во время проведения строительных работ на одном из шлюзов.

В момент происшествия у шлюза оказались 10 пассажирских судов, на которых находилось примерно 1,5 тысячи пассажиров. Пять теплоходов были перенаправлены по другим маршрутам. Изменения коснулись и других круизов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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