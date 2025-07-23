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23 июля, 10:45

Транспорт

На подъездах к Крымскому мосту возникли многокилометровые заторы

На подъездах к Крымскому мосту возникли многокилометровые заторы

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Многокилометровые заторы возникли на подъездах к Крымскому мосту в разгар туристического сезона. Люди проводят по несколько часов в очереди при 35-градусной жаре, спасаясь водой и самодельными навесами над машинами.

Туристам помогают волонтеры и сотрудники ГИБДД, которые бесплатно раздают воду. Госавтоинспекция Кубани рекомендует водителям следить за ситуацией через оперативные каналы, чтобы узнать количество автомобилей в очереди и примерное время ожидания досмотра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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