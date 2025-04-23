Автопроизводители признали неудобство сенсорных панелей в салоне

Крупнейшие автоконцерны начали пересматривать подход к управлению функциями в салоне автомобиля. Массовый переход на сенсорные панели вместо привычных кнопок вызвал жалобы водителей и экспертов. Новые технологии, как оказалось, мешают сосредоточиться на дороге и могут стать причиной аварий.

По мнению специалистов, элементы управления такими функциями, как аварийная сигнализация, указатели поворота и стеклоочистители, должны быть выполнены именно в виде физических кнопок.

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