Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Машина скорой помощи застряла в снегу в подмосковном поселке

Ночная "зеленая волна" заработает на магистралях Москвы

Собянин и Мантуров запустили производство новой модели UMO на заводе "Москвич"

9 рейсов задержаны в аэропортах Московского региона

Пассажиры выталкивали автобус № 624, застрявший в снегу в Лефортове

"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 634к в Москве

Шесть рейсов отменили в московских аэропортах из-за снегопада

Московские аэропорты обслужили 120 рейсов утром 20 февраля

Реставрация Ленинградского вокзала завершится в 2026 году

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На станциях метро "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" уже начинаются монолитные работы, заявил Сергей Собянин. Стартовало строительство станции "Луганская", для которой возводят ограждающие конструкции котлована. Она сделает поездки комфортнее для 45 тысяч жителей.

"Ключевой принцип градостроительной политики Москвы – комплексное развитие территорий и обеспечение жителей всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Для этого за счет средств города и инвесторов ежегодно возводят социальные, торговые, производственные и административные объекты. В 2025 году в столице построили 345 нежилых зданий общей площадью свыше 3,7 миллиона квадратных метров. Из них более 750 тысяч квадратных метров составили объекты образовательной, медицинской и спортивной инфраструктуры", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На Ленинградском шоссе построят современную школу площадью около 11 тысяч квадратных метров. Школа будет рассчитана на 500 мест и станет важным соцобъектом в районе.

Читайте также
транспортметростроительствогородвидео

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика