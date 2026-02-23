Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На станциях метро "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" уже начинаются монолитные работы, заявил Сергей Собянин. Стартовало строительство станции "Луганская", для которой возводят ограждающие конструкции котлована. Она сделает поездки комфортнее для 45 тысяч жителей.

"Ключевой принцип градостроительной политики Москвы – комплексное развитие территорий и обеспечение жителей всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Для этого за счет средств города и инвесторов ежегодно возводят социальные, торговые, производственные и административные объекты. В 2025 году в столице построили 345 нежилых зданий общей площадью свыше 3,7 миллиона квадратных метров. Из них более 750 тысяч квадратных метров составили объекты образовательной, медицинской и спортивной инфраструктуры", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На Ленинградском шоссе построят современную школу площадью около 11 тысяч квадратных метров. Школа будет рассчитана на 500 мест и станет важным соцобъектом в районе.