Локальные ограничения движения затронут пять округов Москвы

Жителей столицы просят пересесть на метро или другой общественный транспорт. Причиной стали локальные ограничения движения, которые затронут пять округов города.

По оценкам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), интенсивность трафика оценивается в 3 балла, а к вечеру прогнозируется рост до 7 баллов.

Временно закрыто движение по Большому Каменному мосту в направлении центра, а также по Кремлевской и Москворецкой набережным. Водителям рекомендуют использовать для объезда Садовое кольцо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.