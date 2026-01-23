Транспортный хаб "Курская" в Москве преобразился после масштабной модернизации

Транспортный узел "Курская", через который ежедневно совершается почти 150 тысяч поездок, значительно изменился в результате реконструкции. Хаб объединяет Курский вокзал, станции МЦД-2 и МЦД-4, а также 3 ветки метрополитена.

За последние годы здесь реконструировали 4 платформы и построили 2 новые, завершили ремонт 3 тоннелей, включая выход к исторической части города, и открыли современный центр управления эксплуатацией. Это позволило улучшить навигацию для пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.