Трасса Уфа – Челябинск стала непроходимой после ледяного дождя

Трасса Уфа – Челябинск превратилась в каток после ледяного дождя. На дороге образовался гололед, из-за которого легковые автомобили массово съезжают в кювет, а грузовики не могут преодолеть подъемы.

Федор Конюхов приступил к работе на первой в мире одиночной научной станции в Антарктиде. Путешественник проведет четыре месяца в полной изоляции, изучая проблемы загрязнения материка микропластиком.

В Шерегеше открыли 45-й горнолыжный сезон. В рамках фестиваля состоялся массовый костюмированный спуск "в русском стиле". Курорт вошел в тройку самых популярных направлений для новогоднего отдыха среди россиян.

