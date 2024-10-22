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22 октября, 07:30

Транспорт

Подписки на автомобили становятся все более популярными среди водителей

Подписки на автомобили становятся все более популярными среди водителей

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Подписки на автомобили становятся все более популярными среди водителей, и за последний год их число увеличилось почти в 1,5 раза. Это связано с тем, что ежемесячные платежи по подписке часто оказываются ниже, чем при автокредитовании.

Генеральный директор сервиса The Mashina Григорий Дудаш подчеркнул, что подписка подходит для тех, кто не хочет обременять себя заботами о машине, так как решение вопросов по уходу за автомобилем берет на себя арендодатель, включая КАСКО, ОСАГО, ремонт и ТО. Однако есть ограничения, такие как максимальный пробег в месяц и условия использования.

Эксперты отмечают, что популярность подписок растет, в 2024 году она увеличилась на 35–50% по сравнению с прошлым годом. Сейчас можно взять автомобиль даже на месяц, чтобы оценить его удобство и соответствие своим потребностям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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