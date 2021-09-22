Руководитель ГКУ "Организатор перевозок" рассказал о проверках масок в столичном метро

В России растет заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. В связи с этим в столичном транспорте стали чаще проверять маски. Руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов рассказал, что ежедневно выявляют свыше полутора тысяч нарушений.

"За сентябрь эта цифра составляет уже 27 000", – отметил Султанов.

Он добавил, что для обеспечения высокой безопасности на транспорте выводят весь штат контролеров для проведения проверок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.