В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 июля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Боровского до Киевского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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