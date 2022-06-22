В России вступил в силу закон о бесплатном проезде детей до 7 лет в электричках

Дети до семи лет с 22 июня могут бесплатно ездить в пригородных поездах. Новый закон действует во всех регионах России.

Для получения льготы родителям необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. До 22 июня право на бесплатный проезд было только у детей младше пяти лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.