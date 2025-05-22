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22 мая, 12:15

Транспорт

В московских аэропортах предупредили о возможных задержках рейсов

В московских аэропортах предупредили о возможных задержках рейсов

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Домодедово, Внуково и Жуковский предупредили пассажиров о возможных задержках рейсов. Причина – ограничения на полеты, о которых ранее сообщала Росавиация. Эти меры ранее затрагивали и Шереметьево, но сейчас действуют только в Жуковском.

Авиакомпании начали предлагать положенные услуги в случае задержек. В Домодедово пассажирам выдают купоны на питание – например, на завтрак на сумму до 800 рублей. Предложения приходят в виде СМС или бумажных талонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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