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Новости

22 мая, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 мая

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Ленинградским шоссе, сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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