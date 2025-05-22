В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 мая

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Ленинградским шоссе, сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.