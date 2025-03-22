"Народное Ополчение" будет напоминать дизайн первых станций столичного метрополитена

Новая станция метро "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии будет напоминать оформление первых станций подземки. Вдоль платформы установят два ряда колонн с подсветкой. Преобладающими цветами будут серый и красный.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, дизайн станции будет напоминать внешний вид "Кропоткинской", а отделка будет выполнена современными материалами, в том числе камнем и металлом.

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