22 марта, 09:15Транспорт
"Народное Ополчение" будет напоминать дизайн первых станций столичного метрополитена
Новая станция метро "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии будет напоминать оформление первых станций подземки. Вдоль платформы установят два ряда колонн с подсветкой. Преобладающими цветами будут серый и красный.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, дизайн станции будет напоминать внешний вид "Кропоткинской", а отделка будет выполнена современными материалами, в том числе камнем и металлом.
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