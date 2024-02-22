В Госдуме могут принять штрафы для самокатчиков от 800 рублей

В столице с 1 апреля водителям самокатов будет запрещено ездить пьяными и покидать место ДТП. Законопроект об этом поддержал московский парламент, теперь его должна принять Госдума.

За езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф до 1 500 рублей, за езду вдвоем, а также проезд по пешеходному переходу вместо прохода – 800 рублей, за создание помех другому транспортному средству – 1 000 рублей.

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