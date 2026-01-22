Первый в России беспилотный поезд метро тестируют в Москве

В московском метро проходит тестирование первого в России беспилотного поезда. Состав "Москва 2024", оснащенный системой машинного зрения и лидарами, совершил свой первый дневной испытательный рейс по Большой кольцевой линии.

Во время движения система распознает людей и посторонние предметы на расстоянии до 200 метров и способна самостоятельно остановить состав в случае опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.