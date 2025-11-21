Эксперты рассказали о возможном росте цен в РФ на грузоперевозки в следующем году

Эксперты рассказали о возможном росте цен в России на грузоперевозки в следующем году. По их словам, в 2026 году ожидается переход на электронные транспортные накладные, что потребует серьезных вложений.

Мелкие фирмы могут не выдержать нагрузки, что приведет к сокращению игроков на рынке. По прогнозам, стоимость грузоперевозок вырастет на 10–15%, а это, в свою очередь, повлечет рост цен на товары в магазинах.

