Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 07:30

Транспорт

Эксперты рассказали о возможном росте цен в РФ на грузоперевозки в следующем году

Эксперты рассказали о возможном росте цен в РФ на грузоперевозки в следующем году

12 новых пригородных маршрутов появится в Москве в декабре

Москвичам рассказали о необычных деталях в столичном метро

Рынок новых авто в России может просесть на 10%

В московских поездах появились QR-коды для борьбы с зацепингом

Новости Москвы: новую развязку возведут на Южно-Лыткаринской автодороге

Круизный лайнер с российскими туристами не пришвартовался в Стамбуле и направился в Сочи

Работы развернули на всей протяженности маршрута ВСМ Москва – Санкт Петербург

Круизный лайнер с российскими туристами застрял у берегов Стамбула

"Новости дня": Собянин сообщил о планах обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Эксперты рассказали о возможном росте цен в России на грузоперевозки в следующем году. По их словам, в 2026 году ожидается переход на электронные транспортные накладные, что потребует серьезных вложений.

Мелкие фирмы могут не выдержать нагрузки, что приведет к сокращению игроков на рынке. По прогнозам, стоимость грузоперевозок вырастет на 10–15%, а это, в свою очередь, повлечет рост цен на товары в магазинах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕгор БедуляПолина БрабецВладимир Дементьев

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика