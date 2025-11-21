Москвичам рассказали о необычных деталях в столичном метро. Например, на станции "Маяковская" шепот у одной колонны хорошо слышно у противоположной.

На "Нагатинском затоне" в мозаиках с изображениями рыб можно найти советские монеты, ракушки и даже комсомольский значок. На стеклянных панно станции "Трубная" художник Зураб Церетели изобразил старинные храмы без крестов, но пассажиры со временем стали прикреплять их сами, создав трогательную традицию.

