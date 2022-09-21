В Москве начали строить новый тоннель на центральном участке МЦД-3

В столице начали строить тоннель на центральном участке МЦД-3. Он соединит Казанское и Ленинградское направления.

Новый тоннель протяженностью 800 метров возводят на месте старого, через который пригородные поезда прибывали на Казанский вокзал и следовали в обратном направлении. Чтобы не прерывать на время строительства движение поездов, провели масштабные подготовительные работы.

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