Дептранс напомнил об ограничении движения поездов на участке Сокольнической линии

Департамент транспорта Москвы напоминает, что с 24 по 28 августа не будет движения на участке Саларьево – Новомосковская Сокольнической линии. Это связано с подготовкой к открытию новой станции "Потапово".

Также ведомство предупреждает о строительных работах на 85-м километре МКАД и на участке с 29-го по 32-й километр. Вечерняя загруженность дорог составит 5–6 баллов.

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