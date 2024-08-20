Три четверти российских таксистов могут остаться без работы

Сразу три четверти таксистов в РФ могут остаться без работы. Дело в том, что 75% водителей не выполнили новые требования для отрасли, а именно – не оформили обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.

С 1 сентября у каждого водителя такси должен быть полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Он нужен для того, чтобы обезопасить пассажиров и избежать непредвиденных ситуаций, а также компенсировать нанесенный ущерб в случае их возникновения.

Как получить такой полис? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.