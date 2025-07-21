В России могут закрыться 10% автосалонов до конца года

До конца года в России могут закрыться не менее 10% дилерских центров. Это связано со снижением спроса на новые автомобили из-за высокой стоимости, неудобных условий по кредитам и перенасыщенности рынка автосалонов.

Эксперты отмечают, что число желающих купить машину стало меньше. Закрытие автосалонов пока незаметно для покупателей, однако в перспективе это может снизить конкуренцию, что приведет к росту цен и ухудшению качества обслуживания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.