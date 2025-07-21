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21 июля, 22:30

Транспорт

В России могут закрыться 10% автосалонов до конца года

В России могут закрыться 10% автосалонов до конца года

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До конца года в России могут закрыться не менее 10% дилерских центров. Это связано со снижением спроса на новые автомобили из-за высокой стоимости, неудобных условий по кредитам и перенасыщенности рынка автосалонов.

Эксперты отмечают, что число желающих купить машину стало меньше. Закрытие автосалонов пока незаметно для покупателей, однако в перспективе это может снизить конкуренцию, что приведет к росту цен и ухудшению качества обслуживания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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