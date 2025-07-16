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16 июля, 07:30

Общество

Роскачество разработает стандарт для магазинов с дегустацией еды

Роскачество разработает стандарт для магазинов с дегустацией еды

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Роскачество займется разработкой национального стандарта для магазинов, в которых покупатели могут попробовать готовую еду на месте. Сейчас такие торговые точки по формату напоминают небольшие кафе, однако для них до сих пор не было четкой регламентации, как это предусмотрено для ресторанов.

В разных случаях применяются разные требования к продаже и хранению готовой еды. Стандарт поможет определить, как должен быть оборудован торговый зал, какая площадь относится к торговой, а какая – к ресторанной. Также в сентябре вступит в силу новый ГОСТ по продаже товаров через автоматы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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