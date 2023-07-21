Новости регионов: дополнительные электрички начнут курсировать в Крым

В Крым запустили дополнительные электрички. Стало больше трехвагонных рельсовых автобусов на маршруте Тамань – Керчь. Кроме того, теперь пятивагонная "Ласточка" ежедневно будет курсировать по маршруту Анапа – Керчь.

Толпы туристов в Анапе попали на видео. Одинаково людно и в лечебных санаториях, и на центральных пляжах.



Смертельная авария произошла в Дагестане. На федеральной трассе Астрахань – Махачкала столкнулись грузовик и легковушка. Как рассказывают очевидцы, "Газель" выскочила на встречную полосу. В итоге после удара водитель легковой машины и его пассажир скончались на месте от полученных травм.



В республике Коми 15 трубоукладчиков упали в траншею. В этот момент все рабочие были на обеде, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.



Крошечных пум показали в барнаульском зоопарке. В семействе хищных кошек родились тройняшки. Котята пока едят с рук сотрудников зоопарка и уже пробуют мясо.

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