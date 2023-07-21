Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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07:45

Происшествия

Новости регионов: дополнительные электрички начнут курсировать в Крым

Новости регионов: дополнительные электрички начнут курсировать в Крым

"Утро": движение транспорта затруднено на 14-м километре МКАД

Участок Люблинско-Дмитровской линии закроют 22 и 23 июля

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

Железнодорожники начали забастовку в Британии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 июля

Новости часа: расписание поездов "Аэроэкспресса" в Домодедово изменится 24 июля

Эксперты заявили, что уменьшенные светофоры повысят безопасность на дорогах столицы

"Жизнь в большом городе": водный транспорт

Путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" в сторону Подмосковья запустили в столице

В Крым запустили дополнительные электрички. Стало больше трехвагонных рельсовых автобусов на маршруте Тамань – Керчь. Кроме того, теперь пятивагонная "Ласточка" ежедневно будет курсировать по маршруту Анапа – Керчь.

Толпы туристов в Анапе попали на видео. Одинаково людно и в лечебных санаториях, и на центральных пляжах.

Смертельная авария произошла в Дагестане. На федеральной трассе Астрахань – Махачкала столкнулись грузовик и легковушка. Как рассказывают очевидцы, "Газель" выскочила на встречную полосу. В итоге после удара водитель легковой машины и его пассажир скончались на месте от полученных травм.

В республике Коми 15 трубоукладчиков упали в траншею. В этот момент все рабочие были на обеде, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Крошечных пум показали в барнаульском зоопарке. В семействе хищных кошек родились тройняшки. Котята пока едят с рук сотрудников зоопарка и уже пробуют мясо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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